Novo premiê britânico Johnson define equipe para ajudar a concluir Brexit

Boris Johnson, novo premiê do Reino Unido, em Londres 23/07/2019 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson tomará posse como novo primeiro-ministro do Reino Unido nesta quarta-feira e revelará os integrantes da equipe que o ajudará a concluir o processo do Brexit até 31 de outubro, com ou sem acordo com a União Europeia.

O mandato de Johnson se inicia em uma das conjunturas mais delicadas da história britânica pós-guerra: o Reino Unido está dividido em relação ao Brexit e enfraquecido por uma crise política de três anos desde o referendo que decidiu pela saída da UE.

Sob promessa de revigorar o Reino Unido e concluir o Brexit em 31 de outubro, o novo premiê prepara os britânicos para um confronto com o bloco, direcionando para uma potencial crise constitucional ou eleição.

“Como um gigante adormecido, vamos nos erguer e tirar as amarras de insegurança e negatividade”, disse Johnson, de 55 anos, depois de ser eleito por membros do Partido Conservador.

Esta quarta-feira irá combinar formalidades políticas tradicionais com a nova formação do governo a partir de nomeações que provavelmente serão voltadas para defensores do Brexit.

Johnson terá uma audiência com a rainha Elizabeth, que pedirá a ele que forme a nova administração.

O primeiro-ministro começará seu mandato oficial durante a tarde e deve discursar antes de apontar os membros de seu governo. Esses nomes podem indicar como Johnson lidará com o Brexit, a decisão mais significativa das últimas décadas para o Reino Unido.

“Boris irá constituir um gabinete reunindo todos os talentos dentro do partido que verdadeiramente refletem o Reino Unido moderno”, disse uma fonte próxima a Johnson.