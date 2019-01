Premiê britânica May pede que Parlamento dê segunda olhada no seu acordo para o Brexit

Primeira-ministra britânica, Theresa May, deixa residência oficial em Londres 14/01/2019 REUTERS/Clodagh Kilcoyne

LONDRES (Reuters) - A premiê britânica, Theresa May, pediu a parlamentares nesta segunda-feira que deem uma “segunda olhada” no acordo negociado por ela para a saída do Reino Unido da União Europeia, alertando-os que rejeitá-lo poderia abrir caminho para uma separação do Reino Unido.

“Eu digo a todos os membros de todos os lados desta Casa, seja lá o que você concluiu anteriormente, ao longo destas próximas 24 horas, dê uma segunda olhada neste acordo”, disse May ao Parlamento.

Por Kylie MacLellan