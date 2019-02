Em esforço por mais negociação, May promete a parlamento nova discussão sobre Brexit

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, deve prometer nesta semana dar mais uma oportunidade, até 27 de fevereiro, para que o Parlamento expresse sua opinião sobre o Brexit, enquanto ela tenta conseguir tempo para negociar um novo acordo com a União Europeia.

Com a aproximação do prazo para a saída do Reino Unido, em 29 de março, May tenta persuadir a UE a mudar o acordo que foi negociado entre Londres e Bruxelas no fim do ano passado, mas rejeitado em janeiro por ampla maioria no parlamento britânico.

May quer ganhar o voto de parlamentares de seu Partido Conservador com mudanças relacionadas à fronteira da Irlanda do Norte, mas a UE tem se recusado a renegociar essa parte do acordo, propondo em vez disso que May conceda ao oposicionista Partido Trabalhista e concorde com laços mais próximos entre o Reino Unido e a Europa.

O impasse tem deixado a quinta maior economia do mundo diante de um futuro incerto, agitando os mercados financeiros e os negócios em geral com a perspectiva de uma saída desordenada do bloco europeu, o que pode trazer prejuízos para a economia.

Na quarta-feira, May deve atualizar o parlamentares sobre seus progressos em relação ao acordo. No dia seguinte, ela deve ouvir a opinião dos legisladores. Pela nova promessa, até 27 de fevereiro a premiê deve dar outra oportunidade para que tal processo se repita.