Premiê britânica May diz que vai adiar votação do Brexit no Parlamento

Premiê britânica, Theresa May 10/12/2018 REUTERS/Phil Noble

LONDRES (Reuters) - A premiê britânica, Theresa May, disse nesta segunda-feira que vai adiar a votação no Parlamento do acordo do Brexit fechado com a União Europeia, uma vez que o pacto seria rejeitado “por uma margem significativa”.

“Está claro que, embora haja um amplo apoio a muitos dos pontos fundamentais do acordo, em uma questão, a barreira anti-retorno na Irlanda do Norte, ainda há profunda e generalizada preocupação”, disse May.

“Nós iremos portanto adiar a votação marcada para amanhã e não dividiremos a Casa neste momento”.

Por Andy Bruce