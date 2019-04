May e Corbyn demonstraram flexibilidade em conversas sobre Brexit, diz porta-voz da premiê

Líder trabalhista britânico, Jeremy Corbyn 03/04/2018 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, manteve conversas construtivas com o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, de oposição, nesta quarta-feira, sobre como encerrar o impasse sobre o Brexit, e ambos os lados mostraram flexibilidade, disse um porta-voz do gabinete da premiê.

“As conversas de hoje foram construtivas, com ambos os lados mostrando flexibilidade e um compromisso de encerrar a atual incerteza sobre o Brexit”, disse o porta-voz após a reunião.

“Nós concordamos com um programa de trabalho para assegurar que cumpriremos o que foi prometido para o povo britânico, protegendo empregos e garantindo a segurança”.

Por Kylie MacLellan e Costas Pitas