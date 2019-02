Parlamento britânico não votará acordo revisado do Brexit nesta semana, diz gabinete da premiê

Primeira-ministra britânica, Theresa May, na residência oficial em Londres 11/02/2019 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse a sua principal equipe de ministros nesta terça-feira que não pedirá ao Parlamento que vote um acordo revisado para o Brexit nesta semana, já que ela precisa de mais tempo pata negociar com a União Europeia, informou seu gabinete.

May busca mudanças no acordo que ela fechou com o bloco no ano passado, depois de parlamentares o rejeitarem amplamente devido a preocupações com uma política de seguro que visa evitar o retorno de controles fronteiriços na ilha da Irlanda.

“Ela disse que está claro que essas discussões com a UE precisarão de um pouco mais de tempo para serem concluídas, então não vamos promover uma votação significativa nesta semana”, disse um porta-voz do gabinete de May em comunicado após a reunião semanal da premiê com seus ministros.

Reportagem de Kylie MacLellan