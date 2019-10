Premiê britânico Johnson afirma que acordo do Brexit está próximo, dizem parlamentares

Premiê britânico, Boris Johnson, em Londres 15/10/2019 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse em uma reunião de parlamentares conservadores que o Reino Unido e a União Europeia estão quase fechando um acordo sobre o Brexit, mas que o pico da montanha ainda está parcialmente encoberto por nuvens, disseram fontes presentes ao encontro à Reuters.

Johnson, de acordo com uma fonte presente à reunião do Comitê 1922 de parlamentares do Partido Conservador, fez um breve discurso animado, que foi muito bem recebido.

“Havia uma sensação de alívio na sala por estarmos quase lá, tem sido uma tarefa árdua”, disse um parlamentar conservador à Reuters, sob condição de anonimato.

“As pessoas definitivamente acham que um acordo é factível. Ele expressou confiança suficiente para que isso fosse possível”, acrescentou.

De acordo com outro parlamentar, Johnson disse: “Ainda não chegamos lá. Estamos subindo a montanha, o pico está à vista, embora parcialmente encoberto por nuvens”.

Reportagem de Kylie MacLellan, Elizabeth Piper e William James