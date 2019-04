Planejamento de Brexit sem acordo continua para premiê May, diz porta-voz

Primeira-ministra britânica, Theresa May, durante encontro de cúpula em Bruxelas 11/04/2019 REUTERS/Yves Herman

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o governo vai continuar se planejando para a possibilidade de um Brexit sem acordo, afirmou seu porta-voz nesta segunda-feira.

May fez o comentário em uma nota interna para a equipe.

Na semana passada, a União Europeia adiou o Brexit até o fim de outubro, evitando, por ora, o risco de uma separação abrupta entre o Reino Unido e o bloco, a qual os investidores temem impactar negativamente a economia.

O porta-voz de May também disse a repórteres nesta segunda-feira que a premiê não estava ponderando convocar uma eleição nacional antecipada como forma de romper o impasse do Brexit no Parlamento.

Reportagem de William James