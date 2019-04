Premiê britânica vê pontos em comum com oposição trabalhista sobre Brexit

Primeira-ministra britânica, Theresa May, em Downing Street 03/04/2019 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, antecipando as negociações com o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, sobre chegar a um acordo a respeito do Brexit, disse nesta quarta-feira que há diversos pontos em comum entre eles.

“Há, na verdade, uma série de pontos com os quais concordamos em relação ao Brexit... o que queremos fazer agora é encontrar um caminho para avançar que possa liderar o apoio desta Câmara e efetivar o Brexit”, disse May ao Parlamento.

Como exemplos das compatibilidade, ela mencionou um desejo de proteger empregos, deixar a UE com um acordo e encerrar a livre circulação.

Por Elizabeth Piper e Kylie MacLellan