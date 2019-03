May diz que renunciará se conseguir aprovar acordo do Brexit no Parlamento

Premiê britânica, Theresa May, em Londres REUTERS/Alkis Konstantinidis

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse a parlamentares do Partido Conservador que vai renunciar se conseguir aprovar seu acordo do Brexit no Parlamento, afirmou um membro do Parlamento presente em reunião nesta quarta-feira.

May “irá renunciar se o acordo for aprovado”, disse o parlamentar, sob condição de anonimato. “Ela sugeriu que isso acontecerá após um acordo.”

Outro parlamentar conservador afirmou que, apesar de May não ter definido uma data, a impressão é a de que ela abdique do cargo “razoavelmente em breve”.