Ministro britânico renuncia por temor a Brexit "preparado por um marxista"

LONDRES (Reuters) - O parlamentar conservador Nigel Adams disse nesta quarta-feira que renunciará ao cargo de ministro do País de Gales após a premiê britânica, Theresa May, oferecer a possibilidade de negociações com o líder trabalhista de oposição, Jeremy Corbyn, para resolver o impasse do Brexit.

“Agora parece que você e seu governo decidiram que um acordo —preparado com um marxista que nunca em sua vida política colocou os interesses britânicos em primeiro lugar— é melhor do que a ausência de um acordo”, disse Adams.

Adams, que é ministro desde 2017 e também foi angariador de votos para o governo, disse em uma carta a May que se voltar a Corbyn em busca de ajuda é “um grave erro” e levaria o Reino Unido a uma união alfandegária com a União Europeia.

