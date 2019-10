Boris Johnson diz que aprovação de acordo para Brexit permitirá reunificação do Reino Unido

Premiê Boris Johnson chega para reunião em Londres 15/10/2019 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - Os britânicos podem começar a se curar e unir se parlamentares aprovarem a lei que ratifica o acordo do governo para o Brexit com a União Europeia, disso o premiê Boris Johnson nesta terça-feira.

O Parlamento deve votar o acordo de Johnson pela primeira vez nesta terça-feira. O governo espera que a legislação passe pela Câmara dos Comuns até o fim de quinta-feira.

“Se passarmos esse acordo e a lei efetiva, podemos virar a página e permitir que este Parlamento e este país comecem a se curar e unir”, disse Johnson ao Parlamento no início do debate sobre a ordem do dia.

Por Guy Faulconbridge e Andrew MacAskill