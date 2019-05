UE não renegociará acordo do Brexit, diz presidente da Comissão Europeia

Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker 28/05/2019 REUTERS/Piroschka van de Wouw

(Reuters) - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta terça-feira que a União Europeia não está disposta a renegociar o acordo de separação fechado com o governo britânico, apesar de o texto ter sido rejeitado três vezes pelo Parlamento britânico.

Vários candidatos a suceder Theresa May como premiê do Reino Unido disseram acreditar que o bloco deveria reabrir as negociações com a UE.

“Vou ter uma breve reunião com Theresa May, mas deixei bem claro. Não vai haver renegociação”, disse Juncker antes de uma reunião de líderes da UE em Bruxelas.

Por Phillip Blenkinsop