Câmara dos Comuns descarta tentativa do governo britânico de votar novamente acordo do Brexit

John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, durante sessão da Casa 21/10/2019 Parliament TV via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, John Bercow, disse nesta segunda-feira que o governo britânico não pode tentar votar novamente o acordo do Brexit proposto pelo premiê Boris Johnson, já que a mesma questão seria apresentada pela segunda vez ao Parlamento.

“Em resumo, a moção de hoje é, em substância, a mesma apresentada no sábado, e a Câmara decidiu a questão. As circunstâncias de hoje são substancialmente as mesmas que às de sábado”, disse Bercow ao Parlamento.

“Minha decisão é, portanto, que a moção não será debatida hoje, pois seria repetitivo e desordenado fazê-lo”.

Por Kylie MacLellan