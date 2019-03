UE não vê acordo sobre Brexit antes do fim de semana, dizem fontes

Primeira-ministra britânica, Theresa May, em Bruxelas 07/02/2019 REUTERS/Francois Lenoir

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia não espera um acordo sobre o Brexit antes do fim de semana, disseram diplomatas e autoridades após negociações em Bruxelas lideradas pelo principal advogado do governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, fracassarem em alcançar um acordo na terça-feira.

“É improvável que haja um acordo antes do fim de semana”, disse uma autoridade da UE. “Estamos nos preparando para trabalhar no fim de semana.”

Diplomatas especularam que, se os negociadores da UE e do Reino Unido selarem um acordo no fim de semana, May pode ir a Bruxelas na segunda-feira para dar seu endosso político e levá-lo de volta a Londres somente um dia antes de a Câmara dos Comuns votar sobre o acordo.

Reportagem de Gabriela Baczynska