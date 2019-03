Líderes da UE dão "última chance" ao Reino Unido para Brexit organizado

Manifestante anti-Brexit em frente ao Parlamento britânico 20/03/2019 REUTERS/Hannah McKay

BRUXELAS (Reuters) - Líderes da União Europeia disseram nesta sexta-feira que o Reino Unido tem uma última chance de deixar o bloco de modo organizado, após darem ao Parlamento britânico prazo até 12 de abril para aprovarem um plano ou escolherem a separação sem um acordo.

Ao chegar para o segundo dia de uma cúpula dominada por conversas sobre a saída do Reino Unido, o primeiro-ministro belga, Charles Michel, disse que espera por uma decisão racional dos parlamentares britânicos em apoio ao acordo que May deliberou com Bruxelas.

As preparações para uma retirada sem acordo, na qual o Reino Unido enfrentaria súbitas barreiras comerciais e restrições aos negócios, entretanto, ainda estavam em andamento, disse Michel a repórteres.

“Essa provavelmente é a última chance para o Reino Unido informar o que quer para o futuro,” disse Michel. “Mais do que nunca, isso está nas mãos do Parlamento britânico,” afirmou, acrescentando que os 27 líderes da UE não estavam cegos para os riscos de não haver acordo.

O primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, disse que acredita que May, que não compareceu ao segundo dia da cúpula, tem 50 por cento de chance de conseguir aprovar o acordo na Câmara dos Comuns.

“Para mim, a esperança é a última que morre”, disse Bettel.

Na quinta-feira, sete horas de debate na cúpula mantiveram uma série de opções em aberto para os líderes, que dizem lamentar a decisão do Reino Unido de deixar o bloco, mas estar ansiosos para prosseguir em relação ao que consideram uma distração.