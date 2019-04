May quer unir Reino Unido, diz porta-voz de premiê após comentários de parlamentar

Premiê britânica, Theresa May 01/04/2019 Adrian Dennis/Pool via REUTERS

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, deixou claro que o Reino Unido precisa se fortalecer após o referendo de 2016 do Brexit, disse o porta-voz da premiê quando questionado sobre os comentários de um parlamentar conservador a respeito da inevitabilidade de um Brexit mais brando após a eleição de 2017.

Mais cedo, Julian Smith, um dos líderes do Partido Conservador, disse à BBC que a perda da maioria de May na eleição de 2017 “inevitavelmente” levaria o governo a aceitar um Brexit mais brando e que os ministros de May haviam demonstrado ser “o pior exemplo de disciplina” na história política britânica.

“A primeira-ministra deixou claro que havia uma necessidade de unir novamente o país após a votação do Brexit, e é isso que eles (o governo) estão tentando alcançar”, disse o porta-voz de May disse a repórteres.

“Esse é um assunto que desperta fortes emoções nos membros do Parlamento de todos os lados do debate, eu acho que o que é importante é todos no governo continuarem a trabalhar em prol do objetivo de fornecer um veredicto do referendo.”