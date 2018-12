Premiê May rejeita segundo referendo sobre o Brexit, diz porta-voz

Premiê britânica, Theresa May 14/12/2018 REUTERS/Francois Lenoir

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, está buscando “garantias extras” para conseguir que o Parlamento aprove o acordo de saída da União Europeia, afirmou seu porta-voz nesta segunda-feira, descartando a possibilidade de um segundo referendo para o Brexit.

May está enfrentando um impasse no Parlamento profundamente dividido e foi forçada a adiar uma votação sobre o acordo do Brexit na semana passada.

Essa decisão aumentou os pedidos para que a premiê siga estratégias diferentes, incluindo um segundo referendo.

Reportagem de Kylie MacLellan