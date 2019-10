Polícia britânica encontra 39 corpos em caminhão; motorista está preso

GRAYS, Inglaterra (Reuters) - A polícia britânica encontrou 39 corpos dentro de um caminhão, que se acredita ter vindo da Bulgária, em um distrito industrial a leste de Londres nesta quarta-feira e disse que deteve um homem sob suspeita de assassinato.

Local onde corpos foram encontrados em contêiner em Grays, Essex 23/10/2019 REUTERS/Peter Nicholls

A descoberta fora feita após os serviços de emergência receberem um alerta.

Acredita-se que o caminhão tenha entrado no Reino Unido pelo porto de Holyhead, ao norte do País de Gales, grande porta de entrada para o tráfico a partir da Irlanda, no domingo e tenha iniciado sua rota na Bulgária, informou a polícia. O motorista do veículo, um norte-irlandês de 25 anos, está preso.

O premiê Boris Johnson disse estar chocado.

“Estou recebendo atualizações regulares e o Ministério do Interior vai trabalhar de perto com a polícia de Essex enquanto estabelecemos exatamente o que aconteceu”, tuitou Johnson. “Meus pensamentos estão com todos que perderam suas vidas e seus entes queridos”.

As pessoas presentes no caminhão, 38 adultos e um adolescente, foram declaradas mortas após os serviços de emergência serem chamados para o parque industrial de Waterglade, não muito longe de docas no rio Tâmisa.

O Ministério das Relações Exteriores da Bulgária informou que, a essa altura, não poderia confirmar se o caminhão havia iniciado seu trajeto a partir do país.

“Ainda estamos conferindo as informações, divulgadas pela imprensa britânica, e contactando as autoridades”, disse a porta-voz Tsvetana Krasteva.

A perícia forense estava inspecionando um grande contêiner branco em um caminhão no local. A polícia isolou a área para prosseguir a investigação.

“Neste estágio, não identificamos de onde são as vítimas ou suas identidades e antecipamos que isso pode ser um processo demorado”, disse a chefe da polícia de Essex, Constable Pippa Mills, a repórteres. “Isso é uma tragédia absoluta”.

Mills acrescentou que descobrir a identidade das vítimas é prioridade.

Trabalhadores locais disseram não poder acessar seus estabelecimentos devido a um extenso cordão de isolamento.

Por anos, imigrantes ilegais tentaram chegar ao Reino Unido amontoados em caminhões.

A maior tragédia envolvendo imigrantes ilegais no Reino Unido ocorreu em 2000, quando autoridades alfandegárias britânicas encontraram 58 corpos de chineses amontoados em um caminhão de tomates em um porto de Dover.