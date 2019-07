Corpo cai de avião e por pouco não atinge homem em Londres

Fachada de casa em Londres onde corpo de suposto passageiro clandestino caiu no jardim 02/07/2019 REUTERS/Peter Nicholls

Por Andrew MacAskill e Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - Um corpo de um suposto passageiro clandestino caiu de um avião que sobrevoava o sudoeste de Londres e atingiu o jardim da casa de um homem que pegava sol na capital britânica, de acordo com vizinhos.

A polícia acredita que o corpo estava em um compartimento de uma aeronave da Kenya Airways e caiu na propriedade enquanto o avião se preparava para aterrissagem no aeroporto de Heathrow.

Um vizinho, sob anonimato, disse que o corpo atingiu o solo a cerca de apenas 1 metro do morador.

“Ele foi muito sortudo de não ser atingido e morto. O impacto destruiu o corpo”, disse o vizinho ao jornal The Sun. “Ele nem se deu conta do que era a princípio. Ele estava dormindo e então houve um grande impacto”.

A polícia informou em um comunicado que fora chamada a uma casa no domingo após um corpo ser encontrado. A perícia deve ser realizada, e o homem ainda não foi identificado.

Uma bolsa, água e um pouco de comida foram encontrados no compartimento do trem de pouso do avião depois que a aeronave chegou ao aeroporto de Heathrow.

A companhia aérea Kenya Airlines informou que o voo de Nairóbi ao Heathrow dura cerca de 8 horas e 50 minutos.

“É lamentável que uma pessoa tenha perdido a vida ao embarcar clandestinamente em uma de nossas aeronaves, e expressamos nossas condolências”, afirmou a companhia em um comunicado.