May, bajo presión por aumento de apuñalamientos; jefa policial se queja de falta de efectivos

Por Andrew MacAskill y Joe Green

LONDRES (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, se encontraba bajo presión el martes para aumentar el gasto policial, tras las críticas surgidas por el manejo del Gobierno de un alza en los delitos con arma blanca y su negativa a admitir que la reducción de fondos es una de las causas.

Los titulares de los medios esta semana han estado dominados por la ola de apuñalamientos mortales que vive el país, desplazando a las preocupaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea y aumentando las críticas sobre el descuido por parte de May de otras prioridades durante la interminable saga del Brexit.

La policía británica de más alto rango contradijo su argumento de que no hay una relación entre la violencia en las calles y la cantidad de efectivos policiales.

“En los últimos años, las cifras de oficiales de policía han bajado mucho, han habido mucho recortes en otros servicios públicos y más demanda de labores policiales y, por tanto, debe haber alguna relación”, dijo la comisaria de la Policía Metropolitana de Londres, Cressida Dick.

“Obviamente, hay alguna relación entre los delitos violentos en las calles y las cifras policiales, por supuesto que la hay, y creo que todos deberían ver esto”, comentó en la emisora LBC.

El asunto pasó a encabezar la agenda política después de que dos adolescentes fueron apuñalados el fin de semana, elevando la cantidad de fallecidos por arma blanca a al menos 24 en lo que va de año. En el año concluido en marzo de 2018, en el Reino Unido hubo 285 homicidios con cuchillo o instrumento afilado, la tasa más alta desde que comenzaron los registros en 1946.

En las últimas muertes, una adolescente fue apuñalada en la espalda en un parque cerca de Londres, en lo que fue calificado por su familia como un ataque sin mediar provocación, mientras que un joven de 17 años fue apuñalado en una población pudiente próxima a Manchester mientras visitaba a un amigo.

May se comprometió el lunes a abordar las causas de raíz, aunque insistió en que no es un asunto de recursos. “Si uno mira las cifras, no se ve una correlación directa entre ciertos delitos y el número de policías”, afirmó.

Editado en español por Carlos Serrano