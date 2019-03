Exsoldado británico enfrenta cargo de homicidio por "domingo sangriento" en Irlanda del Norte

Turistas observan un mural que recuerda los eventos del domingo sangriento, en Londonderry, Irlanda del Norte. 14 de marzo de 2019. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

LONDONDERRY, Irlanda del Norte (Reuters) - Un exsoldado británico será procesado por dos homicidios durante el “Domingo sangriento”, un incidente en el que 13 manifestantes por los derechos civiles de los católicos murieron por disparos de tropas británicas en 1972, uno de los hechos más conocidos del conflicto en Irlanda del Norte.

La evidencia no fue suficiente para acusar a otros 16 exmilitares, dijo el jueves el Servicio de la Fiscalía de Irlanda del Norte.

Soldados de un regimiento de paracaidistas de élite abrieron fuego el domingo 30 de enero de 1972, durante una marcha no autorizada en Bogside, un área nacionalista de Londonderry, provocando la muerte a 13 personas desarmadas e hiriendo a otras 14, una de las cuales murió después.

Una investigación judicial del “domingo sangriento”, que tuvo lugar en el apogeo de 30 años de conflicto sectario en Irlanda del Norte, dijo que en 2010 que las víctimas eran inocentes y que no representaban una amenaza para los militares.

Las familias de las víctimas manifestaron decepción por la decisión y sus abogados dijeron que apelarán en un Tribunal Superior cualquier decisión de la fiscalía que no pase el escrutinio.

“Quisiéramos recordarles a todos que que no haya juicio o si no hay una condena no significa que no sean culpables, no significa que no se cometió ningún delito, no significa que esos soldados actuaron de manera digna y apropiada”, dijo en una rueda de prensa Mickey McKinney, hermano de una de las víctimas.

El director de la Fiscalía de Irlanda del Norte, Stephen Herron, dijo que era consciente de que los familiares enfrentaron a un “día extremadamente difícil”.

“Sin embargo, gran parte del material que estaba disponible para consideración por parte de la investigación no es admisible en procedimientos penales, debido a las estrictas reglas de evidencia que se aplican”, dijo.

Editado en español por Javier López de Lérida