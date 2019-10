Partido norte-irlandês DUP diz que não vai apoiar acordo do Brexit

Líder do DUP, Arlene Foster, em Londres 12/12/2018 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - O Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP) disse nesta quinta-feira que não pode apoiar o acordo do Brexit fechado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, com a União Europeia, porque o texto não é do interesse da província britânica.

“Essas propostas não são, em nossa opinião, benéficas para o bem-estar econômico da Irlanda do Norte e prejudicam a integridade da união”, afirmou o partido, alertando que a votação parlamentar prevista para sábado é apenas a primeira etapa da aprovação do acordo.

“A votação de sábado no Parlamento sobre as propostas será apenas o início de um longo processo para a aprovação de qualquer projeto de lei de retirada através da Câmara dos Comuns”, acrescentou.

Reportagem de Guy Faulconbridge e Kate Holton