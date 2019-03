Partido da Irlanda do Norte diz que jamais cogitou se abster de votação do Brexit

Líder do partido da Irlanda do Norte DUP, Arlene Foster 06/02/2019 REUTERS/Clodagh Kilcoyne

DUBLIN (Reuters) - A líder do partido da Irlanda do Norte que apoia o governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quinta-feira que seus 10 parlamentares votarão contra o acordo proposto pela premiê para a desfiliação britânica da União Europeia, e que jamais cogitaram se abster.

O Partido Unionista Democrático (DUP) golpeou duramente May ao anunciar na quarta-feira que não endossará o pacto apresentado pelo governo. Jacob Rees-Mogg, um dos maiores defensores do Brexit no Partido Conservador, de May, havia insinuado que alguns críticos do acordo de separação poderiam apoiá-lo se o DUP concordasse em se abster.

“Você não pode se abster sobre a união. Simplesmente não poderia fazê-lo”, disse a líder do DUP, Arlene Foster, em entrevista à emissora estatal irlandesa RTE, referindo-se à união entre seu país e o Reino Unido.

“A abstenção seria o pior dos mundos, porque você na verdade não está indicando como se posiciona na questão mais importante dos nossos dias, então essa jamais foi uma opção”, afirmou.

Indagada se sua sigla poderia apoiar um acordo alternativo mais “suave” para o Brexit que mantivesse laços estreitos entre o Reino Unido e a UE, Arlene respondeu que o mais importante para o partido é que a Irlanda do Norte não seja tratada de forma diferente do restante do Reino Unido.

“Queremos que o Brexit aconteça, mas se for um Brexit que mantém todo o Reino Unido junto, essa é a coisa mais importante”.

Em uma tentativa de última hora de obter o apoio de rebeldes eurocéticos de seu partido, May disse na quarta-feira que renunciará quando seu acordo do Brexit for aprovado pelo Parlamento, após duas derrotas anteriores.

No entanto, a oferta de renúncia da premiê não convenceu parlamentares contrários ao acordo proposto pelo governo para o Brexit. [nL1N21E1BH]

Por Conor Humphries