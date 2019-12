UE recebe vitória de Johnson com alívio e relutância

BRUXELAS (Reuters) - Líderes da União Europeia saudaram a vitória eleitoral do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, nesta sexta-feira, como uma chance de deixar para trás três anos de frustração com a saída britânica do bloco, mas o premiê tcheco falou por muitos da UE ao dizer que o Brexit é “uma notícia ruim para a Europa”.

Premiê britânico, Boris Johnson 13/12/2019 REUTERS/Toby Melville

Agora os líderes disseram querer uma separação rápida e partir para conversas sobre um acordo de livre comércio do Reino Unido com a UE, mesmo que provavelmente venham a ser difíceis.

“Estou aliviado pelo meu país”, disse o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, em uma cúpula da UE.

Um chamado Brexit ordeiro com um período de transição é crucial para investidores e empresários, que temem que uma desfiliação sem acordo prejudique o comércio e os mercados financeiros.

“Esperamos uma votação sobre o acordo de retirada o mais cedo possível”, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a repórteres, referindo-se ao acordo que Johnson e a UE firmaram estabelecendo os termos da saída britânica em 31 de janeiro de 2020.

“É importante ter clareza o mais cedo possível”, disse Michel.

Da Itália à Holanda, diversos líderes ecoaram esse sentimento, e o premiê de Luxemburgo, Xavier Bettel, disse: “Boris venceu a eleição dizendo a todos que quer fazer acontecer, então agora é hora de fazer acontecer”.

Os líderes do bloco, assim como os eleitores britânicos, se cansaram do vai e vem das negociações do Brexit e dos três adiamentos da data de saída que a UE concedeu, embora todos tenham lamentado profundamente a decisão da ruptura.

“Obviamente é um sucesso gigantesco para Boris Johnson. Ele é um líder carismático”, opinou o premiê tcheco, Andrej Babis.

“Ele venceu e agora eles partirão, infelizmente. Isso é uma notícia ruim para a Europa”.