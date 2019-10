Conservadores têm 16 pontos de vantagem antes de decisão eleitoral no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - O Partido Conservador, do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem uma vantagem de 16 pontos sobre o Partido Trabalhista, de oposição, antes de uma votação parlamentar na segunda-feira sobre a possibilidade de uma eleição geral antecipada, de acordo com uma pesquisa divulgada neste sábado.

Segundo a pesquisa, o apoio ao Partido Conservador subiu 3 pontos desde uma pesquisa anterior, divulgada oito dias atrás, para 40%, enquanto o apoio ao Partido Trabalhista permaneceu inalterado em 24%.

O Partido Liberal-Democrata, que tem posição pró-União Europeia, caiu 1 ponto, para 15%, enquanto o Partido do Brexit, de Nigel Farage, que poderia desafiar os conservadores pelo apoio dos defensores do Brexit, ficou com 10%.

Johnson, eleito pelos membros de seu partido em julho para tentar romper o impasse sobre o Brexit, propôs a realização de uma eleição em 12 de dezembro, depois de não conseguir aprovar um acordo de separação no Parlamento a tempo de o país deixar a União Europeia em 31 de outubro.

Os parlamentares votarão na segunda-feira sobre a possibilidade de realizar a eleição antecipada, mas a maioria dos partidos da oposição indicou que se absterá ou votará contra a medida, o que significa que Johnson provavelmente não conseguirá o apoio de dois terços dos legisladores que precisa.

O Reino Unido não tem eleições gerais marcadas até 2022.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de outubro.

Reportagem de Kate Holton