Parlamento do Reino Unido rejeita pedido de premiê para antecipar eleições

Manifestantes contra e a favor do Brexit participam de protestos em frente ao Parlamento britânico, em Londres 28/10/2019 REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES (Reuters) - Parlamentares britânicos rejeitaram nesta segunda-feira a realização de eleições antecipadas, um revés para o primeiro-ministro, Boris Johnson, que tentava obter apoio de dois terços dos parlamentares para seu pedido de antecipação.

Cerca de 299 parlamentares apoiaram a moção por eleições antecipadas, menos do que os 434 votos de que Johnson precisava.

A rejeição ao pedido de Johnson vem no mesmo dia em que a União Europeia confirmou o adiamento do Brexit. A ideia de Johnson era realizar eleições no dia 12 de dezembro.

Reportagem de Elizabeth Piper, Kate Holton, Alastair Smout e Kylie MacLellan