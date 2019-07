Libertem o petroleiro e sua tripulação imediatamente, diz Reino Unido ao Irã

Navio de bandeira britânica Stena Impero no porto iraniano de Bandar Abbas 21/07/2019 Agência de Notícias Mizan/WANA Divulgação via REUTERS

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido exigiu que o Irã liberte um petroleiro de bandeira britânica e sua tripulação imediatamente, descrevendo a captura do Stena Impero no Estreito de Ormuz como ilegal, disse o porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May.

May está comandando uma reunião do comitê de resposta de emergência e o ministro do Exterior, Jeremy Hunt, deve fazer uma declaração ao Parlamento ainda nesta segunda e enfrentar críticas de que o navio deveria ter sido escoltado.

“O navio foi capturado sob pretensões falsas e ilegais e os iranianos devem libertá-lo, assim como sua tripulação, imediatamente”, disse o porta-voz a jornalistas.

Reportagem de William James