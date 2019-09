Premiê britânico Johnson nega ter assediado jornalista

Premiê britânico, Boris Johnson 30/09/2019 REUTERS/Phil Noble

MANCHESTER, Inglaterra (Reuters) - O premiê britânico, Boris Johnson, negou nesta segunda-feira ter assediado uma jornalista há 20 anos e disse que o público está mais interessado em saber sobre seus planos para os serviços públicos.

A colunista Charlotte Edwards escreveu no jornal The Sun Times que Johnson a apalpara durante um almoço em 1999 quando ele era editor da revista The Spectator.

Questionado em uma entrevista televisiva, Johnson negou a acusação.

Na sequência, perguntado se Edwards havia inventado o caso, respondeu: “Só estou dizendo o que disse e acredito que o público quer ouvir sobre o que estamos fazendo por eles e pelo país e por investimento no que diz respeito a unir o país”, afirmou.

Por Michael Holden