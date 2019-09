Johnson tentará acordo para o Brexit em almoço com Juncker em Luxemburgo

Premiê britânico, Boris Johnson, e chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, durante encontro em Luxemburgo 16/09/2019 REUTERS/Yves Herman

LUXEMBURGO (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai explorar as chances de conseguir um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia durante almoço com o chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, nesta segunda-feira, depois de um fim de semana em que ambos sugeriram que suas posições permanecem distantes.

Com menos de sete semanas faltando para o Brexit, Johnson ainda não chegou a um acordo com a UE sobre como gerenciar a separação entre a quinta maior economia do mundo e seu maior parceiro comercial.

O premiê disse no domingo que ainda estava buscando um acordo antes do dia do divórcio, em 31 de outubro, e que os próximos dias serão decisivos para saber se ele vai conseguir.

“Acredito apaixonadamente que podemos conseguir, e acredito que esse acordo é do interesse não apenas do Reino Unido, mas também de nossos amigos europeus”, escreveu Johnson no jornal Daily Telegraph.

O futuro da fronteira terrestre entre a Irlanda, membro da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte é a questão central de desacordo entre Johnson e a UE, e também entre Johnson e os parlamentares britânicos.

O Parlamento britânico rejeitou três vezes um acordo negociado pela antecessora de Johnson, Theresa May, que incluía o chamado mecanismo de salvaguarda para manter a fronteira irlandesa aberta.

Johnson se encontrará com Juncker em Luxemburgo nesta segunda-feira para discutir sua proposta de um acordo revisado que ele espera que seja acordado na cúpula dos líderes da UE nos dias 17 e 18 de outubro.