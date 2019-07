Premiê britânico Johnson expôs posição sobre Brexit a Macron, diz porta-voz

Premiê britânico, Boris Johnson, em Londres 24/07/2019 REUTERS/Hannah McKay

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conversou com o presidente francês, Emmanuel Macron, na quinta-feira à noite, disse o porta-voz de Johnson a jornalistas, acrescentando que o novo líder britânico usou o telefonema para reiterar sua posição sobre o Brexit.

“Quando o primeiro-ministro tiver essas conversas com outros líderes e a discussão seguir para o Brexit, ele apresentará a mesma mensagem que entregou na Câmara dos Comuns ontem”, disse o porta-voz a repórteres nesta sexta-feira.

“Que ele quer fazer um acordo e ele será enérgico na tentativa de buscar esse acordo, mas que o acordo de retirada foi rejeitado três vezes pela Câmara dos Comuns, não vai passar, então isso significa reabrir o acordo de retirada”, acrescentou.

Johnson também conversou por telefone com líderes políticos do País de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte, disse o porta-voz.

Reportagem de William James