Não pensem que paz está garantida, diz premiê britânico a líderes da Otan

Premiê britânico, Boris Johnson, durante encontro de cúpula da Otan em Watford 04/12/2019 REUTERS/Kevin Lamarque

WATFORD, Inglaterra (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira que a aliança militar Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está sólida como uma rocha em seu compromisso de proteger seus membros, mas que não se pode imaginar que a paz esteja garantida e, por isso, a aliança deve discutir ameaças emergentes.

“Estamos sólidos como uma rocha em nosso compromisso com a Otan”, disse Johnson na abertura de uma reunião de cúpula da aliança que comemora o 70º aniversário do pacto.

“A história mostra que não se pode pensar que a paz esteja garantida e, mesmo comemorando este aniversário, temos que assegurar que nossas palavras correspondam a nossas ações”, disse Johnson.

“Não podemos jamais evitar de discutir novas realidades, particularmente as respostas da Otan a ameaças emergentes como a guerra híbrida e tecnologias disruptivas, como a espacial e a cibernética.”