Boris Johnson vence disputa para ser novo primeiro-ministro do Reino Unido

Boris Johnson discursa após vencer eleição para ser próximo premiê do Reino Unido 23/07/2019 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson, fervoroso político a favor do Brexit que prometeu efetivar a separação entre Reino Unido e União Europeia com ou sem acordo até 31 de outubro, irá substituir Theresa May no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido após vencer a disputa pela liderança do Partido Conservador, nesta terça-feira.

A vitória leva o Reino Unido em direção ao Brexit e a uma crise constitucional, já que parlamentares britânicos votaram para derrubar qualquer governo que tente deixar o bloco sem um acordo.

Johnson, principal nome da campanha pelo Brexit no referendo em 2016, recebeu 92.153 votos de seus colegas de partido. Seu rival, o secretário das Relações Exteriores Jeremy Hunt, recebeu 46.656 votos.

Por Elizabeth Piper, Kylie MacLellan, William James, Kate Holton, Alistair Smout e Costas Pitas