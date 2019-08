Presidente da Comissão Europeia alerta: Brexit sem acordo causará mais danos ao Reino Unido

VIENA (Reuters) - Um Brexit sem acordo causaria mais danos ao Reino Unido do que ao resto da Europa, por mais que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, alegue o contrário, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que está deixando o cargo, em declarações publicadas neste sábado.

O Reino Unido tem pressionado a União Europeia para ajustar os termos do acordo de saída do país, dizendo que Bruxelas teria que assumir responsabilidade por um Brexit sem acordo, se não se mostrar disposta a fazer concessões.

Mas, no fim das contas, isso causaria mais danos ao Reino Unido, disse Juncker a um jornal regional na província austríaca do Tirol, onde ele geralmente passa suas férias de verão.

“Se chegarmos a um Brexit duro, não seria bom para ninguém, mas os britânicos seriam os maiores perdedores. Eles estão agindo como se não fosse o caso, mas é”, disse Juncker ao jornal Tiroler Tageszeitung.

“Estamos completamente preparados, apesar de alguns britânicos dizerem que não estamos prontos para um ‘não acordo’. Mas não participarei desses joguinhos de verão”, disse Juncker, que deve ser sucedido pela conservadora alemã Ursula von der Leyen, assim que ela tiver montado sua comissão.

A União Europeia disse que o acordo de saída negociado pela administração anterior do Reino Unido, liderada por Theresa May, não seria reaberto. Johnson afirmou que deseja que um elemento-chave daquele acordo, o chamado “backstop irlandês”, seja retirado.

O backstop, acertado entre Bruxelas e o governo de May, busca manter aberta a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, governada pelos britânicos, e na prática manteria a Irlanda do Norte dentro do mercado único da UE, se nenhuma alternativa for encontrada.

Reportagem de François Murphy