Premiê britânica May anuncia que deixará o cargo em 7 de junho

Premiê britânica, Theresa May, chora durante pronunciamento em Londres 24/05/2019 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta sexta-feira que vai deixar o cargo em 7 de junho, sucumbindo aos pedidos de dentro de seu Partido Conservador para abrir caminho a um novo líder que possa romper o impasse sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

“Está claro para mim que é do interesse do país um novo primeiro-ministro para liderar esse esforço. Então estou anunciando hoje que irei renunciar como líder do Partido Conservador e Unionista na sexta-feira, 7 de junho”, disse May em pronunciamento.

Reportagem Redação Londres