Premiê britânica diz que vai reagendar votação sobre Brexit para meados de janeiro

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse na segunda-feira que pretende reagendar a votação no Parlamento sobre seu plano do Brexit para a semana que começa em 14 de janeiro.

“Muitos membros desta Casa estão preocupados que precisamos tomar uma decisão logo”, disse May aos parlamentares na Câmara dos Comuns. “Pretendemos voltar ao debate para a votação na semana que se inicia em 7 de janeiro e realizar a votação na semana seguinte.”

Na semana passada May adiou a votação do plano em face da profunda oposição dentro de seu próprio Partido Conservador.

