Parlamentares convocam voto de não confiança contra premiê britânica May

Primeira-ministra britânica, Theresa May, em Londres 12/12/2018 REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES (Reuters) - Parlamentares do Partido Conservador, legenda da primeira-ministra britânica, Theresa May, convocaram nesta quarta-feira um voto de não confiança contra a liderança da premiê, arrastando para o caos a planejada saída do Reino Unido da União Europeia.

Falando do lado de fora da residência oficial em Downing Street, May disse que lutará com “tudo que tem” contra a votação e que uma mudança de liderança colocaria o futuro do Reino Unido em risco e prejudicaria as negociações do Brexit.

Graham Brady, presidente da chamada comissão 1922 do Partido Conservador, disse que o patamar de 15 por cento dos parlamentares da legenda necessário para desencadear o voto de não confiança havia sido excedido.

A votação será realizada entre 16h e 18h (no horário de Brasília) desta quarta-feira em uma sala na Casa dos Comuns e o resultado divulgado assim que possível, afirmou Brady.

May pode ser derrubada se 158 dos 315 parlamentares de seu partido votarem contra ela.