Reino Unido se aproxima da Itália em número de vítimas do coronavírus com mais de 28 mil mortes

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido registrou 621 novas mortes por Covid-19 e a contagem total de vítimas no país chegou a 28.131 no dia 1º de maio, ficando apenas um pouco abaixo da Itália, que até agora teve o segundo surto mais mortal do mundo após os Estados Unidos.

Enquanto o Reino Unido ameaça ultrapassar a Itália no sombrio status de país mais atingido da Europa, o primeiro-ministro Boris Johnson recebe críticas de partidos da oposição que dizem que seu governo cometeu deslizes nos estágios iniciais do surto.

O ministro da Habitação, Robert Jenrick, deu os últimos números do Reino Unido em uma coletiva realizada na sede do governo, em Downing Street, neste sábado.

Os Estados Unidos sofreram 64.740 mortes, seguidos pela Itália com 28.710 e o Reino Unido aparece com 28.131. Depois é seguido pela Espanha com 25.100, segundo contagem da Reuters.

A Itália, que tem 60 milhões de habitantes, afirmou que contabilizou mais 474 vítimas neste sábado. O Reino Unido tem uma população de cerca de 67 milhões.

por Guy Faulconbridge e Costas Pitas