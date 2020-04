Páscoa não foi cancelada: rainha do Reino Unido diz que o coronavírus não vai vencer

LONDRES (Reuters) - A rainha Elizabeth, do Reino Unido, disse neste sábado que o coronavírus “não nos vencerá” ao fazer seu segundo pronunciamento ao país em uma semana.

A monarca de 93 anos, que é a chefe simbólica da Igreja da Inglaterra, também afirmou que “a Páscoa não está cancelada” em seu primeiro discurso para marcar o dia santo cristão.

“Este ano, a Páscoa será diferente para muitos de nós, mas, mantendo-nos separados, mantemos os outros em segurança. Mas a Páscoa não está cancelada; de fato, precisamos da Páscoa como sempre”, disse ela.

No domingo passado, Elizabeth fez o quinto discurso televisionado de seu reinado de 68 anos para dizer que, se os britânicos se mantivessem resolutos diante da paralisação e do autoisolamento, eles venceriam a pandemia de Covid-19.

Na ocasião, ela fez referência à sua experiência na Segunda Guerra Mundial, mas desta vez a monarca, que leva a sério sua fé religiosa, usou a mensagem da Páscoa para reforçar essa mensagem.

“A descoberta de Cristo ressuscitado no primeiro dia de Páscoa deu a seus seguidores uma nova esperança e um novo propósito, e todos podemos nos animar com isso”, disse ela em gravação de áudio no Twitter.

“Sabemos que o coronavírus não vai nos vencer. Por mais sombria que a morte possa ser - especialmente para aqueles que sofrem com este pesar - a luz e a vida são maiores. Que a chama viva da esperança da Páscoa possa ser uma guia constante para enfrentarmos o futuro.”

Sua mensagem chegou num momento em que o número de mortos no Reino Unido se aproxima de 10.000, com mais 917 mortes relatadas por autoridades de saúde neste sábado.

