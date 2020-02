Tempestade Ciara atinge Reino Unido cancelando voos, viagens de trem e futebol

LONDRES (Reuters) - A tempestade Ciara atingiu em cheio o Reino Unido com fortes chuvas e ventos de mais de 145 quilômetros por hora neste domingo, forçando o cancelamento de voos, serviços de trem e partidas esportivas.

Mais de 200 avisos de alagamentos foram emitidos em todo o país pelas autoridades, incluindo um aviso severo em Yorkshire, norte da Inglaterra, onde a água estava prevista para transbordar os diques, com risco de ameaçar vidas.

O serviço nacional de meteorologia informou que registrou uma velocidade máxima do vento de 150 quilômetros por hora em Aberdaron, no País de Gales, em um dia de tempestade que se estendeu pelo norte da Europa continental.

O clima causou uma grande interrupção no transporte em todo o Reino Unido, com alguns vôos domésticos e internacionais de aeroportos como Heathrow e Gatwick cancelados.

A Network Rail, que administra as ferrovias do país, disse que houve uma interrupção em sua rede, com linhas elétricas caídas, árvores e até trampolins bloqueando os trilhos, e alertou as pessoas para não viajarem a menos que fosse necessário.

Todos os movimentos de navegação dentro e fora do porto de Dover, na costa sul, foram suspensos e a ponte Humber, no norte da Inglaterra, foi fechada a todo o tráfego pela segunda vez desde que foi inaugurada em 1981.

