Opiniões de Trump sobre Brexit e próximo premiê ofuscam visita ao Reino Unido

Por Steve Holland e Hannah McKay

Presidente dos EUA, Donald Trump, e primeira-dama, Melania Trump, são recebidas pela rainha Elizabeth 2ª no Palácio de Buckingham 03/06/2019 REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma visita de Estado ao Reino Unido nesta segunda-feira e se encontrou com a rainha Elizabeth 2ª no Palácio de Buckingham, mas a viagem possa ser ofuscada pelas opiniões do norte-americano sobre o Brexit, o novo líder britânico e uma crise de segurança a respeito da chinesa Huawei.

Trump e sua esposa, Melania, chegaram de helicóptero ao palácio, aterrisando em um dos jardins da rainha. O casal foi recebido pelo príncipe Charles e sua esposa, Camilla, antes do encontro com a monarca.

Durante a visita de 3 a 5 de junho, a família Trump será recebida com toda a suntuosidade da realeza britânica, inclusive um jantar formal com a rainha Elizabeth, chá com o príncipe herdeiro Charles e uma visita à Abadia de Westminster, a igreja da coroação dos monarcas ingleses há mil anos.

À parte a cerimônia, porém, o imprevisível 45º presidente norte-americano provavelmente criará celeuma com o aliado mais próximo de seu país, cujo establishment político está mergulhado no caos há meses por causa da separação britânica da União Europeia.

Trump elogiou um sucessor em potencial da primeira-ministra, Theresa May, que é mais radical em seu apoio ao Brexit, e seus enviados pediram uma postura britânica mais rígida com a gigante de telecomunicações chinesa Huawei.

“Anseio em ser um grande amigo do Reino Unido, e anseio muito por esta visita”, tuitou Trump minutos antes de o avião presidencial Força Aérea Um pousar.

Como sinal de que não se absterá de causar polêmica na viagem, ele usou a mesma mensagem para criticar o prefeito de Londres, Sadiq Khan, oponente de longa data que descreveu como um “grande perdedor”.

O Reino Unido espera que a visita consolide o chamado relacionamento especial entre os países e crie uma plataforma para um acordo comercial pós-Brexit, que Trump disse poder ser trabalhado no futuro próximo.

Trump receberá o tratamento real completo de seus anfitriões nesta segunda-feira. Depois de ser recebido pela rainha e pelo príncipe herdeiro Charles no Palácio de Buckingham, ele desfrutará de um almoço com a monarca de 93 anos e outros membros destacados da realeza.

Em seguida, o segundo filho da rainha, príncipe Andrew, acompanhará Trump à Abadia de Westminster, onde o presidente depositará uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido antes de o dia culminar com um banquete de Estado majestoso em Buckingham – onde os homens vestem fraques com camisa branca e as mulheres usam vestidos de noite.