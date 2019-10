Tusk diz que recomendará prorrogação de prazo para o Brexit

Tusk fala durante debate sobre Brexit no Parlamento europeu em Estrasburgo, França 22/10/2019 REUTERS/Vincent Kessler

BRUXELAS (Reuters) - O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse nesta terça-feira que recomendará que os outros 27 países membros da União Europeia (UE) aprovem um adiamento da data de saída do Reino Unido após a decisão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de suspender o acordo do Brexit.

“Após a decisão do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de pausar o processo de ratificação do Acordo de Retirada, e para evitar um #Brexit sem acordo, vou recomendar ao UE27 que aceite o pedido do Reino Unido para uma prorrogação. Para isso, proporei um procedimento por escrito”, escreveu Tusk no Twitter.

Johnson disse nesta terça-feira que cabe à UE decidir se deseja adiar o Brexit e por quanto tempo, depois de uma derrota no Parlamento tornou quase impossível a ratificação de seu acordo no prazo de 31 de outubro.

A Comissão Europeia disse que tomou nota da votação no Parlamento britânico.

“A Comissão Europeia toma nota do resultado desta noite e espera que o governo do Reino Unido nos informe sobre os próximos passos”, disse uma porta-voz da Executiva da UE, Mina Andreeva, no Twitter.

Ela disse que Tusk estava consultando os líderes da UE sobre o pedido de prorrogação até 31 de janeiro de 2020. Autoridades da UE disseram que os 27 membros do bloco podem oferecer uma curta extensão de um mês ou menos para dar à Grã-Bretanha tempo suficiente para aprovar a legislação no Parlamento.

Um alto funcionário da UE disse que os 27 países-membros “certamente não” reagiriam imediatamente.

Reportagem de John Chalmers e Jan Strupcewsi