Detractores de May consideran un fracaso su petición de ayuda a la UE por el Brexit

LONDRES/BRUSELAS (Reuters) - El intento de la primera ministra británica, Theresa May, de obtener garantías de la Unión Europea para su acuerdo del Brexit fue presentado el viernes por sus oponentes como un humillante fracaso que no contribuye a solucionar el estancamiento parlamentario sobre la salida de Reino Unido del bloque.

La canciller de Alemania, Angela Merkel (izq), y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se cruzan durante la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas, Bélgica. 13 diciembre 2018. REUTERS/Yves Herman

En medio de la gran crisis política que vive Reino Unido, el resultado del Brexit sigue siendo incierto, con posibles opciones que van desde un adiós desordenado sin acuerdo a otro referendo sobre la membresía en la UE.

May, que sobrevivió el miércoles a un plan para derrocarla en el seno de su propio Partido Conservador, pidió a los líderes de la UE en una cumbre en Bruselas que aportaran garantías políticas y legales que, según dijo, convencerían al Parlamento británico para que apruebe el acuerdo.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, descartaron reabrir el acuerdo sellado el mes pasado, que busca una salida suave de Reino Unido el 29 de marzo. No obstante, los líderes le dieron garantías de que esto no debería ligar para siempre a Londres con las reglas de la UE.

“La cuestión clave es si la primera ministra les hará frente o si le pasarán por encima, como ha ocurrido antes”, dijo Arlene Foster, líder del partido norirlandés que respalda al gobierno en minoría de May.

“Es una dificultad generada por la propia primera ministra”, afirmó Foster, quien agregó que May había prometido conseguir cambios legalmente vinculantes al acuerdo.

El opositor Partido Laborista dijo que May fracasó en su plan de conseguir garantías y pidió que se agende una votación parlamentaria la próxima semana sobre su acuerdo. La libra esterlina cayó a 1,2591 dólares.

“Le dijimos una vez más a Theresa May que no reabriremos el acuerdo de salida”, afirmó el canciller austriaco, Sebastian Kurz. “Aparte del acuerdo de salida, hay un gran deseo de ambas partes de encontrar una salida para lidiar con el Brexit”.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, cuyo Partido Nacional Escocés tiene la tercera mayor cantidad de escaños parlamentarios, indicó que una vez que el acuerdo de May haya sido derrotado, el Parlamento debería intentar poner en marcha un segundo referendo sobre la permanencia en la UE.

“Ahora mismo, cualquier otra cosa es perder el tiempo”, dijo en un tuit.

La prensa británica dijo que May había sido humillada.

“Los líderes de la UE rechazan la idea de May de salvar el precario acuerdo del Brexit”, dijo The Guardian. “Puñalada a la salvaguarda: los líderes de la UE mandan a May al carajo”, titulaba el tabloide The Sun en referencia a la red de seguridad para evitar una frontera “dura” entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, territorio británico.

Escrito por Guy Faulconbridge; editado en español por Carlos Serrano