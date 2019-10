Reino Unido pode ser flexível em questões relacionadas à Irlanda do Norte para o Brexit

30/09/2019 REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido está aberto a certa flexibilidade do mecanismo que irá permitir que parlamentares da Irlanda do Norte decidam se a província britânica continua em alinhamento regulatório com a União Europeia, como estabelecido nas propostas mais recentes de Londres para o Brexit, afirmou neste domingo Stephen Barclay, secretário do Brexit.

“A questão principal é o princípio de consenso, por isso que o ‘backstop’ foi rejeitado três vezes, esta é a preocupação em termos de ambos os lados na Irlanda do Norte não aprovarem o ‘backstop’”, disse Barclay à BBC neste domingo.

“Então a chave é o princípio de consenso, agora claro no mecanismo, como parte das intensas negociações que podemos olhar isso e discutir isso”.

A Fronteira de 500 quilômetros entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, membro da União Europeia e que será a única fronteira terrestre do Reino unido com o bloco após o Brexit, se tornou o maior ponto de atrito nas negociações do Brexit.

O problema é como impedir que a Irlanda do Norte se torne uma “porta dos fundos” para o mercado comum e união aduaneira da UE sem aumentar controles fronteiriços que podem prejudicar o Acordo de Belfast, de 1998, que encerrou décadas de violência política e sectária na Irlanda do Norte, que deixaram mais de 3.600 mortos.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que não pode aceitar o chamado “mecanismo backstop” incluído no Acordo de Saída negociado com a UE por sua antecessora, Theresa May, e que parlamentares britânicos rejeitaram três vezes.

Reportagem de Paul Sandle