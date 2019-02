Theresa May se rinde: la primera ministra británica descartará un Brexit desordenado

En la imagen, la primera ministra Theresa May fuera de Downing Street, en Londres, el 12 de febrero de 2019. REUTERS/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, propondrá el martes descartar formalmente un Brexit sin acuerdo con Bruselas en un intento por evitar una rebelión parlamentaria que le arrebate el control del proceso de divorcio, informó el periódico The Sun.

Mientras continúa la cuenta atrás de la crisis laberíntica del Brexit, May está haciendo un último esfuerzo para conseguir cambios en el paquete de divorcio, pero el miércoles los diputados tratarán de quitarle el control del proceso en una serie de votos parlamentarios.

Después de que el Parlamento británico rechazara en enero con 432 votos en contra y 202 a favor el acuerdo que negoció con la UE, la peor derrota en la historia británica moderna, May ha intentado usar la amenaza de un Brexit desordenado para obtener concesiones de la UE.

Pero muchos diputados británicos y algunos de sus propios ministros han advertido que arrebatarle el control del Brexit para evitar que la quinta economía más grande del mundo caiga en grave una crisis económica.

El martes, May propondrá a su gabinete de ministros principales que descarte formalmente un Brexit no negociado, abriendo la puerta a una demora de semanas o meses respecto de la fecha de salida oficial (29 de marzo), informó el periódico The Sun.

Reuters informó el lunes de que el Gobierno de May contemplaba diferentes opciones, incluido un retraso.

Después de reunirse con los líderes de la UE en el balneario de Sharm el Sheij en el mar Rojo el lunes, May dijo que estaba “a nuestro alcance” una salida dentro del plazo previsto e insistió en que retrasar el Brexit no sería una manera de resolver el punto muerto en el Parlamento sobre la salida.

A falta de solo un mes para la fecha prevista del Brexit, el resultado final aún no está nada claro y se manejan varios escenarios, que van desde un acuerdo de última hora a otro referéndum, que según May reabriría las divisiones de la consulta de 2016.

El opositor Partido Laborista dijo el lunes que respaldaría los llamamientos para un segundo referéndum sobre el Brexit si el Parlamento rechaza su plan alternativo para abandonar la UE.

Información de Guy Faulconbridge; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid