May pedirá un retraso corto del Brexit

El político defensor del Brexit Nigel Farage saluda durante la marcha "Traición al Brexit" desde Sunderland a Londres, en Sunderland, Reino Unido. 16 marzo 2019. REUTERS/Scott Heppell

LONDRES (Reuters) - La primera ministra británica, Theresa May, solicitará un breve retraso del Brexit en una carta a la Unión Europea el miércoles, según informaron la BBC y Sky.

La demora, casi tres años después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la Unión Europea, mantiene el Brexit en la incertidumbre. Actualmente se barajan varias opciones: salir de la UE con la propuesta de May (acordada con Bruselas), una demora más prolongada, una salida desordenada (sin acuerdo con Bruselas) o incluso otro referéndum.

A tan solo 9 días de la fecha fijada para la salida, el 29 de marzo, que May estableció hace dos años al presentar la solicitud formal de divorcio mediante la activación del Artículo 50, la mandataria se dispone a escribir al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para pedir una demora.

Pero la duración definitiva de dicha extensión no está clara en vista del caos político en Londres, aunque, según la BBC, May no pedirá una demora prolongada. Una portavoz de la oficina de Downing Street, residencia de la primera ministra, no quiso hacer comentarios al respecto.

El acuerdo de divorcio que May pactó con la UE en noviembre ha sufrido ya dos derrotas en el Parlamento, pero la primera ministra espera poder someter el acuerdo a una nueva votación, posiblemente la próxima semana.

May ha advertido de que si el Parlamento no ratifica su acuerdo, pedirá que el retraso vaya más allá del 30 de junio, un paso que los partidarios del Brexit temen que ponga en peligro todo el proceso.

Información de Guy Faulconbridge; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid