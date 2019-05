Aspirar a Brexit sin acuerdo sería "suicidio político": ministro británico Hunt

LONDRES, 28 mayo (Reuters) - El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Jeremy Hunt, dijo el martes que sería un “suicidio político” aspirar a un Brexit sin acuerdo, convirtiéndose así en el principal candidato a suceder a la primera ministra, Theresa May, que se diferencia del resto de rivales y rechaza esta posibilidad.

Las palabras de Hunt le colocan así frente a candidatos como su predecesor en el cargo y favorito en la carrera sucesoria, Boris Johnson, quien defiende una salida británica de la Unión Europea con o sin acuerdo a fines de octubre.

May anunció su intención de dimitir tras ser incapaz en varias ocasiones de que el Parlamento aprobara su plan de Brexit, poniendo en marcha una competencia en el gobernante Partido Conservador para sucederla en las próximas semanas.

Esta pugna debería determinar cómo o, incluso, si Reino Unido dice adiós a la UE, o si celebra unas nuevas elecciones nacionales en medio de profundas divisiones en los principales partidos políticos y en la sociedad a cuenta del proceso.

En un intento por diferenciarse de Johnson y el resto, que insisten en que la opción de salir de la UE sin acuerdo debe seguir sobre la mesa, Hunt afirmó que una decisión de ese calibre sería bloqueada por los legisladores y provocaría una nueva elección nacional.

“Intentar aprobar una falta de acuerdo a través de una elección general no es una solución; es un suicidio político”, escribió Hunt en la edición el martes del Daily Telegraph. “Por tanto, la única solución es un acuerdo diferente, y es lo que buscaré si me convierto en el líder”.

Hunt, que votó en el referendo de 2016 a favor de seguir en la UE, indicó que buscará un nuevo acuerdo que saque a Reino Unido de la unión aduanera de la UE y “respete preocupaciones legítimas” sobre la frontera irlandesa.

Bruselas afirma que el Acuerdo de Salida sellado con May es final y no puede ser renegociado. Muchos partidarios del Brexit se oponen al pacto por la inclusión de una “salvaguarda” que exige que Reino Unido adopte algunas reglas de la UE por tiempo indefinido a no ser que se llegue a un arreglo futuro para mantener abierta la frontera terrestre entre Irlanda del Norte -provincia británica- e Irlanda -país miembro de la UE-.

El ministro de Comercio, Liam Fox, que no participa de la carrera para suceder a May, indicó que, aunque es preferible irse con un acuerdo, los aspirantes están de acuerdo en que un adiós no pactado a la UE es mejor que no marcharse nunca.

“Si la UE no quiere negociar cambios -algo que creo que sería desafortunado y bastante sorprendente-, entonces pienso que por supuesto se incrementa la posibilidad de una salida sin acuerdo”, comentó Fox durante una visita a Egipto.

Reporte adicional de Kylie MacLellan y William James en Londres y Aidan Lewis en El Cairo; editado en español por Carlos Serrano