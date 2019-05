Ministro de Finanzas británico pide acabar con espectro de Brexit sin acuerdo

Foto de archivo. El ministro de Finanzas británico, Philip Hammond, al salir de Downing Street en Londres, Reino Unido. 22 de mayo de 2019. REUTERS/Toby Melville.

LONDRES, 30 mayo (Reuters) - El ministro de Finanzas británico advirtió el jueves a los que buscan suceder a Theresa May en el cargo de primer ministro que un Brexit sin acuerdo pondría en peligro la economía e instó a los candidatos a rebajar sus irresponsables promesas de gasto.

El adiós de May profundizará la crisis por el Brexit, ya que es probable que el nuevo líder -que debería acceder al cargo a fines de julio- busque una ruptura más clara, elevando la posibilidad de una confrontación con la Unión Europea y de un nuevo adelanto electoral.

Boris Johnson, el favorito de las casas de apuestas para suceder a May, asegura que Reino Unido debería abandonar la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.

“Tenemos que sacar de la mesa el espectro de la salida sin acuerdo”, dijo el ministro de Finanzas, Philip Hammond, a la BBC. “Irse sin acuerdo sería un resultado muy malo para la economía”.

Para subrayar su punto de vista, Hammond indicó que podría estar dispuesto a votar en favor de la caída de su gobierno si cree que avanza en la dirección equivocada.

“No estoy seguro de que la gente haya comprendido necesariamente el riesgo que estaríamos corriendo, no solo con nuestra economía, sino también con el futuro de nuestro preciado Reino Unido si nos vamos sin acuerdo”, señaló.

Hasta el momento, once legisladores conservadores han mostrado su intención de optar al cargo de May. Al ser preguntado sobre si se uniría como candidato a este grupo, Hammond admitió que su punto de vista sobre el Brexit le ha hecho impopular entre algunas facciones de su partido, pero no descartó entrar en la contienda para defender su caso.

“Espero que esta carrera no degenere en una competición sobre quién puede hacer las mayores promesas sobre gasto o rebajas de impuestos”, señaló. “El Partido Conservador tiene una reputación muy fuerte y merecida de ser fiscalmente responsable”, afirmó.

