Juncker advierte: La UE ya no tiene más margen sobre el Brexit

En la imagen, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, da un discurso en el Parlamento Europeo, Estrasburgo, Francia, 12 de marzo de 2019. REUTERS/Vincent Kessler/

BERLÍN (Reuters) - La Unión Europea ha hecho mucho por complacer a Reino Unido en lo relacionado con el Brexit y no puede ir más lejos, dijo el miércoles el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, rebajando las esperanzas de que haya algún tipo de avance en la cumbre de la UE de esta semana.

A tan solo 9 días de la fecha fijada para la salida, el 29 de marzo, se mantiene la incertidumbre sobre el desenlace del Brexit: una salida de la UE con la propuesta de la primera ministra británica Theresa May (acordada con Bruselas), una demora más prolongada, una salida desordenada (sin acuerdo con Bruselas) o incluso otro referéndum.

“No habrá nuevas negociaciones, ni nuevas negociaciones ni garantías adicionales más allá de las que ya se dieron”, dijo Juncker a la radio alemana Deutschlandfunk. “Hemos hecho un acercamiento intenso hacia (las posiciones de) Reino Unido, no puede haber más”.

Dijo que no le constaba que se hubiera recibido una carta de May en la que solicitara un retraso del Brexit a la UE. La BBC y Sky apuntan a que May solicitará un retraso corto en una carta a la UE.

La cumbre de la UE de esta semana se centrará en el Brexit y Juncker enfrió las esperanzas de que se logre un gran avance.

“Lo que veo esta mañana a las 8 y cuarto es que no solucionaremos esto esta semana y tendremos que volver a reunirnos la próxima semana”, dijo, agregando que una salida sin acuerdo con Bruselas no era deseable, pero que Reino Unido debe ofrecer claridad y propuestas claras.

Información de Madeline Chambers y Thomas Seythal; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid