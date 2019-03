UE concorda com adiamento do Brexit até 22 de maio, mostra esboço de comunicado

Manifestante anti-Brexit beija manifestante usando máscara da premiê britânica, Theresa May, antes de cúpula da UE em Bruxelas 21/03/2019 REUTERS/Yves Herman

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia vai concordar em oferecer ao Reino Unido um adiamento do Brexit até o dia de 22 de maio, caso o Parlamento britânico aprove o acordo de separação da premiê Theresa May na próxima semana, segundo as conclusões preliminares ponderadas por outros 27 líderes nacionais nesta quinta-feira.

“A União Europeia se compromete a concordar, antes de 29 de março de 2019, com uma prorrogação até 22 de maio, desde que a Câmara dos Comuns aprove o Acordo de Retirada na semana que vem”, disse o esboço, visto pela Reuters.

“Dado que o Reino Unido não pretende realizar eleições para o Parlamento Europeu, nenhuma extensão é possível para além dessa data.”